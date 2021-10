Vittoria esterna del Milan sul campo del Bologna, nel nono turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. I rossoneri si sono imposti al Dall’Ara contro il Bologna per 4-2 in un match a dir poco rocambolesco.

La formazione di Stefano Pioli ha sbloccato per prima il punteggio con la realizzazione di Leao al 16′, concedendo il bis al 35′ con Calabria. Al 20′, padroni di casa in dieci per l’espulsione di Soumaoro per gioco scorretto.

Nella ripresa, incredibilmente, i felsinei sono riusciti a rimontare. Un’autorete di Ibrahimovic ha dato il via alla rimonta al 49′ e Barrow ha realizzato al 52′ il pari. Sei minuti dopo però i bolognesi sono rimasti in nove per il cartellino rosso a Soriano. Gli ospiti, quindi, negli ultimi minuti hanno trovato la via della rete con Bennacer e Ibra all’84 e al 90′.

Foto: LaPresse