Venezia-Bursaspor oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

Torna questa sera l’EuroCup e torna in campo la Umana Reyer Venezia che ospiterà la Frutti Extra Bursaspor per il secondo turno del torneo continentale. Venezia che ha esordito vincendo e che punta a bissare il successo in trasferta del primo turno.

Nella prima giornata Venezia ha superato infatti il Mincidelice JL Bourg en Bresse per 62-73, in un match dove hanno spiccato le prestazioni di Mitchell Watt, con il centro che ha chiuso con la doppia doppia con 16 punti e 12 rimbalzi, e Stefano Tonut che ha aggiunto 14 punti e 5 assist. Di contro, invece, il Bursaspor ha perso in casa contro la Virtus Segafredo Bologna per 83-101, con cinque giocatori in doppia cifra, ma con la difesa che ha mostrato grandi limiti contro l’altra italiana nel girone.

Umana Reyer Venezia-Frutti Extra Bursaspor si giocherà al Taliercio martedì 26 ottobre alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports.

VENEZIA-BURSASPOR, EUROCUP 2021-2022: PROGRAMMA

MARTEDI’ 26 OTTOBRE

Ore 20:00 Venezia-Bursaspor

VENEZIA-BURSASPOR, EUROCUP 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, Eleven Sports

Credit: Ciamillo