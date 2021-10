Vela, Europei Laser 2021: Cattarozzi e Benini Floriani ancora in corsa per il podio, grande rimonta di Spadoni negli ILCA 7

La terza giornata di gara dei Campionati Europei Laser 2021 è andata in archivio a Varna (in Bulgaria) con lo svolgimento delle ultime due regate di qualificazione per quanto riguarda il singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard) e di una nuova regata di flotta per il singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial).

Chiara Benini Floriani crolla dalla quarta alla dodicesima posizione assoluta nella generale (con 58 punti) a causa di una penalizzazione nella regata odierna (decima al traguardo, 34 punti a referto), mentre Federica Cattarozzi fa un piccolo passo avanti verso la zona podio ed è adesso sesta overall a quota 43 punti dopo il 13° posto parziale della Race 5.

Quattro posizioni guadagnate nella graduatoria generale da parte di Carolina Albano, che risale in 22ma posizione assoluta con 84 punti grazie al buon 16° posto parziale odierno. Sempre al comando la norvegese Line Flem Host con 13 punti, davanti alla greca Vasileia Karachaliou (26), la polacca Agata Barwinska (28) e la francese Louise Cervera (30).

In campo maschile si è conclusa oggi la Qualifying Series, che promuove i migliori 58 della generale nella Gold Fleet e tutti gli altri nella Silver Fleet (con in palio al massimo la 59ma piazza). Grandissima rimonta in chiave azzurra di Alessio Spadoni, che colleziona uno score odierno di 5-2 nella flotta gialla balzando dalla 33ma alla dodicesima posizione assoluta con 35 punti totali.

Qualificati per la Gold Fleet ma ormai tagliati fuori quasi definitivamente dalla lotta per le medaglie gli azzurri Giovanni Coccoluto (29° con 58 punti), Nicolò Villa (30° con 62), Gianmarco Planchestainer (33° con 67) e Dimitri Peroni (36° con 71). Classifica ancora cortissima tra i primi cinque della generale: il britannico Michael Beckett è sempre leader con un punto di margine sullo sloveno Zan Luka Zelko, due sul cipriota Pavlos Kontides, quattro sull’australiano Luke Elliott (in gara solo nella graduatoria open) e cinque sul croato Filip Jurisic.

Foto: Pagina FB FIV