Vela, Europei IQ Foil 2021: Speciale e Maggetti nella top20 dopo 6 regate, Camboni non entra in Gold Fleet

Dopo un weekend praticamente privo di azione (una sola regata completata al femminile ieri), quest’oggi sono finalmente entrati nel vivo i Campionati Europei 2021 di IQ Foil, nuova tavola olimpica del windsurf (al posto dell’RS:X) verso i Giochi di Parigi 2024.

Nel day-3 a Marsiglia (sede delle gare di vela alle prossime Olimpiadi) si è alzata finalmente una brezza da 7-8 nodi che ha consentito lo svolgimento di un buon numero di prove per entrambe le flotte con il format di gara dello slalom. Italia al momento lontana dalla zona podio, ma la manifestazione è ancora lunga (giovedì 28 la Medal Series) e ci sarà ancora tempo per recuperare.

Giorgia Speciale, dopo aver vinto l’unica regata andata in scena ieri con il suo amato vento leggero (nella batteria n.1), ha fatto più fatica oggi attestandosi comunque come migliore delle azzurre al 17° posto overall a quota 41 punti dopo 6 prove complessive valide. Subito alle spalle della giovane anconetana troviamo Marta Maggetti in 18ma piazza provvisoria con 45 punti alla sua prima gara internazionale con il foil dopo aver recitato un ruolo da protagonista nelle ultime Olimpiadi di Tokyo sull’RS:X. Più lontane le altre italiane, con Sofia Renna 40ma e Linda Oprandi 55ma. Al comando della generale la francese Helene Noesmoen con all’attivo 9 punti.

Bel Paese lontano dalle posizioni di vertice nella competizione maschile, con Jacopo Renna unico nostro rappresentante nella top30 assoluta (29°) dopo le prime quattro gare di qualificazione a referto. Si qualificano per la Gold Fleet (che parte domani) anche Luca Di Tomassi 43°, Daniele Benedetti 45° e Antonino Cangemi 67°. Non supera il taglio purtroppo Mattia Camboni, 82° nella generale e quindi relegato alla Silver Fleet per i prossimi giorni. Olanda in testa alla classifica generale Jan Tak Huig, che si trova a pari punti con i francesi Oel Pouliquen e Titouan Le Bosq.

Foto: Pagina FB FIV