Treviso-Riga oggi, Champions League basket: orario, tv, programma, streaming

Mancano poche ore al debutto della Nutribullet Treviso nella fase a gironi della Basketball Champions League. I veneti di coach Menetti, dopo aver disputato fase preliminare in casa (vincendo la partita decisiva contro Minsk), si sono qualificati alla regular season di questa competizione continentale (organizzata dalla FIBA). Per il primo match del girone D (in cui sono inseriti anche i greci dell’AEK Atene e gli ungheresi del Falco Szombathely), la squadra trevigiana ospiterà i lettoni del VEF Riga.

Treviso ha iniziato il campionato di Serie A con due vittorie in altrettante giornate, battendo Tortona in trasferta (77-92) e aggiudicandosi poi il derby veneto contro la Reyer Venezia (80-76). La VEF Riga milita invece nella Latvian-Estonian Basketball League (lega nata pochi anni fa dalla fusione tra il campionato dell’Estonia e quello della Lettonia – Riga detiene il titolo di campione in carica), debuttando con una vittoria sulla squadra estone del Kalev Cramo (86-84).

Palla a due tra Treviso e Riga al PalaVerde di Villorba alle ore 18:00. Non è prevista nessuna diretta TV, mentre la diretta streaming sarà disponibile sul canale Youtube della FIBA.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, TREVISO-RIGA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 18:00 NutriBullet Treviso Basket – VEF Riga

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, TREVISO-RIGA: DOVE VEDERLA

Diretta Streaming: Canale YouTube della FIBA

Credit: Ciamillo