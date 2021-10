MHP Riesen Ludwigsburg-Dinamo Sassari oggi, Champions League basket: orario, tv, programma, streaming

Comincia la Basketball Champions League 2020-2021 ed esordio in trasferta per il Banco di Sardegna Sassari che oggi scende sul parquet in Germania. Avversaria di giornata l’MHP Riesen Ludwigsburg, affrontata dai sardi nella stagione 2016/17.

I precedenti hanno visto i sardi imporsi in Germania per 75-78, per poi cadere però in casa per 79-80. La squadra di Demis Cavina arriva all’appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante, con una vittoria e una sconfitta in campionato, con il ko arrivato proprio questo weekend a Brindisi. Sardi che, però, hanno confermato di avere diverse frecce al proprio arco, con cinque giocatori in doppia cifra in Puglia e con Anthony Clemmons sugli scudi, mentre sono arrivate le conferme di Bendzius e Burnell.

Il match tra Ludwigsburg e Dinamo Sassari, valido per la 1a giornata di Champions League 2020-2021, vedrà la palla a due oggi alle ore 20:00. Non è prevista nessuna diretta TV, mentre la diretta streaming sarà disponibile sul canale Youtube della FIBA. OA Sport vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo match europeo!

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, LUDWIGSBURG-SASSARI: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 20:00 MHP Riesen Ludwigsburg – Banco di Sardegna Sassari

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, LUDWIGSBURG-SASSARI: DOVE VEDERLA

Diretta Streaming: Canale YouTube della FIBA

Diretta LIVE: OA Sport

Credit: Ciamillo