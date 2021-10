Trento-Monza oggi, Finale Supercoppa Italiana volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi si giocherà la finale della Supercoppa italiana di volley maschile. Appuntamento alle 16 all’Eurosuole di Civtanova per il match tra Itas Trentino e Vero Volley Monza, entrambe in grado di sovvertire i pronostici nelle proprie semifinali. Monza ha sconfitto per 3-1 i padroni di casa della Lube Civitanova, mentre Trento si è imposta nettamente per 3-0 contro la Sir Safety Conad Perugia.

Trento riproporrà con ogni probabilità la formazione a tre schiacciatori che ha portato grandi risultati anche in semifinale. Il grande equilibrio nella distribuzione degli attacchi per i tre cecchini Matey Kaziyski, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia da parte del palleggiatore Riccardo Sbertoli, è stato il punto di forza dei trentini nelle ultime uscite. A loro si opporrà una Monza che al contrario ha in Georg Grozer il principale terminale offensivo, autore di ben 21 punti in semifinale.

Favoriti del pronostico che pendono leggermente dalla parte dell’Itas ma, come dimostrato ampiamente dalle semifinali, a questo livello di volley altissimo può succedere di tutto e i pronostici possono essere rapidamente spazzati via. Di seguito il programma e il palinsesto TV per non perdere neanche un minuto di questo match che sarà di certo molto spettacolare,

TRENTO-MONZA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 OTTOBRE:

16.00 Itas Trentino vs Vero Volley Monza

FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming gratis su Rai Play.

Diretta streaming per gli abbonati su Volley World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli