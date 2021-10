La President’s Cup di tiro a volo ha preso ufficialmente il via nel poligono di Larnaca, a Cipro. Quelle che una volta erano le Finals di Coppa del Mondo sono state sostituite da questa nuova competizione che, fra le sue peculiarità, comprende anche quella di alcuni format di gara particolari, come ad esempio quelli che riguardano le gare di Mixed Team di skeet e trap, che si sono svolte a coppie miste.

I tiratori presenti in loco infatti sono stati sorteggiati per formare coppie causali, con il risultato di partecipare ai contest in binomi con nazionalità sostanzialmente diverse. Andiamo a vedere quindi come sono andate le cose.

Mixed Team Trap

Dodici le coppie in concorso: in casa Italia vi sono stati da registrare il settimo posto di Jessica Rossi e Mauro De Filippis e l’accesso alla finale per il 1-2° posto (che si terrà sabato prossimo) di Silvana Stanco, che ha fatto coppia con Abdel Aziz Mehelba superando dapprima le qualificazioni (96/100, +6 allo shoot off) e poi la semifinale 1 (42/50).

Nella semifinale 2 invece a spuntarla è stata la coppia ceco-statunitense formata da Madelynn Ann Bernau e David Kostelecky sbriciolando 40 dei 50 piattelli a disposizione.

Finale Mixed Team Trap (sabato 23/10, alle ore 12.15 italiane): Stanco (Ita) / Mehelba vs. Bernau (USA) / Kostelecky (CZE).

Mixed Team Skeet

Anche qui, una dozzina le coppie in gara, di cui tre con italiani in gara: Tammaro Cassandro e la ceca Barbora Sumova, arrivati al settimo posto (94/100), Diana Bacosi e il kuwaitiano Abdullah Alrashidi, fermatisi in semifinale (45/50 +7) e Gabriele Rossetti e la statunitense Austen Jewell Smith (45/50 +8), nella semifinale 1, punteggio che gli ha consentito di vincere l’eliminatoria e accedere alla finale 1-2° posto di sabato.

A sfidare il sodalizio italo-statunitense ci sarà la coppia danese-slovacca formata da Danka Bartekova e Jesper Hansen, che si sono aggiudicati la semifinale 2 con lo score di 42/50.

Finale Mixed Team Skeet (sabato 23/10, alle ore 09.15 italiane): Rossetti (Ita) / Smith (USA) vs. Hansen (Den) / Bartekova (Svk).

Foto: FITAV