A Lima, in Perù, sono andate in scena, nella notte italiana, due finali valide per i Mondiali junior 2021 di tiro a volo: nelle prove a squadre del trap l’Italia ha conquistato l’oro con gli uomini e l’argento con le donne. Le azzurre sono state battute dagli Stati Uniti, gli azzurri hanno superato l’India. Bronzi per Slovacchia (maschile) e Germania (femminile).

Nel trap a squadre maschile vince l’Italia di Samuele Faustinelli, Lorenzo Franquillo e Fabio Fiandri, che supera per 6-4 l’India di Bakhtyaruddin Mohamadmuzahid Malek, Shardul Vihan e Vivaan Kapoor, mentre nella finale per il bronzo la Slovacchia di Daniel Hruska, Filip Benkovsky e Timotej Toth supera per 6-2 gli Stati Uniti di Grayson Trent Davey, Jack Robert Nelson e Tristan Scott Schroder.

Nella trap a squadre femminile oro per gli Stati Uniti di Faith Alexa Pendergrass, Sydney Marie Krieger e Bethany High, che superano per 6-4 l’Italia di Gaia Ragazzini, Sofia Littame e Giorgia Lenticchia, mentre nella finale per il bronzo la Germania di Nadine Halwax, Patricia Dannler e Lena Hubbermann batte per 6-2 l’India di Divya Singh, Aadya Tripathi e Kirti Gupta.

Foto: ISSF