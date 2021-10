Tiro a segno, Mondiali junior 2021: Sofia Ceccarello chiude al quarto posto nella 3 posizioni

Prosegue senza sosta il programma di gare ai Mondiali junior 2021 di tiro a segno e tiro a volo in corso di svolgimento a Lima, in Perù. Oggi all’interno del poligono sudamericano, è stata la volta delle giovani interpreti della gara di carabina libera 3 posizioni da 50m al femminile: per l’Italia in gara c’era Sofia Ceccarello, andiamo a vedere come sono andate le cose.

Dopo essersi qualificata per la finale, l’azzurra (2002) non è riuscita a salire sul podio per un soffio chiudendo quarta con lo score di 431,2 punti, in una gara nella quale ha certamente pagato il passaggio dalle posizioni prima a terra, poi in ginocchio e successivamente in piedi, con una seconda serie in posizione eretta (48,7) e un 9,7 al quarantaduesimo colpo purtroppo decisivo in negativo.

A vincere è stata la francese Julia Canestrelli (classe 2005) che mettendo insieme 455,7 punti è riuscita a precedere la forte ungherese Eszter Mezaros (2002), seconda con 454,3 punti, e soprattutto la statunitense Mary Carolynn Tucker (2001), terza a quota 443,8, per lei che qualche mese fa ai Giochi di Tokyo ha vinto l’argento nel Mixed Team di carabina 10m in coppia col compagno di squadra Lucas Kozeniesky.

Domani, a Lima, nuova giornata di gare. In programma vi saranno i contest di: Mixed Team di carabina libera a terra dai 50m e le finali a squadre maschili e femminili di pistola 25m.

Foto: UITS