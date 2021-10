Buona la prima per Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di Courmayeur. La tennista toscana ha sconfitto all’esordio la lussemburghese Mandy Minella, numero 201 del mondo, dopo una battaglia di quasi due ore e mezzo di gioco in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Un bel successo per l’azzurra, entrata in tabellone con una wild card, che ora aspetta di giocarsi un derby italiano al secondo turno, visto che affronterà la vincente della sfida tra Jasmine Paolini e Martina Di Giuseppe.

Stefanini parte subito forte nel match e si porta sul 4-0 nel primo set con doppio break di vantaggio. La numero 188 del ranking mondiale ha un solo passaggio a vuoto nel settimo gioco e Minella riesce ad accorciare fino al 5-3. Il braccio della toscana comunque non trema e chiude la prima frazione in suo favore con il punteggio di 6-3.

Ad inizio secondo set Stefanini riesce a salvare una palla break, poi, però, è lei a non sfruttare due chance di strappare il servizio all’avversaria nel terzo game. Il break è comunque nell’aria e arriva in favore di Minella, che allunga fino al 4-1. Nell’ottavo game l’azzurra salva altre due palle break, ma la lussemburghese riesce comunque a chiudere il secondo set nel gioco successivo per 6-3.

Il terzo set comincia malissimo per Stefanini, che perde a zero il primo turno di servizio. La reazione, però, è immediata e l’azzurra riesce ad ottenere il controbreak. Minella si riporta avanti nuovamente di un break nel quinto gioco, ma Stefanini rimonta nuovamente e trova la parità sul 4-4. Il set sembra scivolare via verso il tie-break, ma proprio nel dodicesimo game arriva il break di Lucrezia, che chiude il set sul 7-5 e si qualifica per il secondo turno.

Foto: PLO 2021