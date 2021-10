Una partita di altissimo profilo. Matteo Berrettini si è dovuto arrendere al furore agonistico del giovane Carlos Alcaraz. Il classe 2003 spagnolo sta impressionando per la qualità tennistica espressa nell’ultimo periodo e specialmente nell’ATP di Vienna ha messo in mostra un gioco di alto livello e di estrema incisività.

Bravo Berrettini, pur non al meglio della sua condizione, a reagire a un bruttissimo primo set (perso malamente per 6-1) e a portare il suo avversario al tie-break del terzo parziale dove tutto si è giocato su molto poco: “Alcaraz è stato bravo a spingere sempre, forse Matteo è stato un po’ titubante anche se la seconda di Alcaraz è comunque difficile da attaccare. Il match si è deciso su pochissimo. Peccato anche perché sul 5-5 al terzo era 30-30, aveva risposto bene e aveva un dritto abbastanza comodo. Ha tirato molto forte senza riuscire a prendere l’angolo. Era una grande chance per provare poi a vincere la partita, più che nel tie-break”, l’analisi del tecnico di Berrettini, Vincenzo Santopadre (fonte Ubitennis).

Il coach italiano ha ammesso nello stesso tempo di non conoscere benissimo l’iberico e di essere stato impressionato dal suo modo di stare in campo: “Mi sembra valido, ma questo lo sanno tutti. È davvero impressionante. Oggi ha tenuto il campo benissimo e Matteo è stato bravo a reagire dopo un inizio stentato. Si è messo in condizione di provare a vincere la partita, il che era davvero difficile da immaginare dopo l’avvio. Sia nel secondo che nel terzo è stato un match di gran livello e intensità. È scontato dirlo, ma credo che Alcaraz lo vedremo a livelli sempre più alti“, ha aggiunto Santopadre.

Il romano non sarà al via del Masters1000 di Parigi-Bercy per via di un problema al collo e per il desiderio di preservarsi in vista delle Finals e della Coppa Davis.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger