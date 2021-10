Tennis, ranking WTA: rettifica nel punteggio, Paula Badosa alle Finals! Anett Kontaveit ancora in corsa

Il ranking WTA ha subito una rettifica nell’ultimo aggiornamento, con l’estone Anett Kontaveit che è stata privata di alcuni punti, rendendo impossibile l’aggancio alla spagnola Paula Badosa, ora aritmeticamente qualificata alla Finals di Guadalajara.

Nella corsa resta ancora un posto derivato dalla rinuncia della numero 1 al mondo Ashleigh Barty, ma la situazione è agevolata dall’infortunio di Ons Jabeur, che ha già rinunciato al torneo di Mosca. Per Kontaveit il calcolo è semplice: per rientrare dovrà necessariamente vincere al torneo in cui è iscritta, quello di Cluj Napoca.

Nel caso l’estone non dovesse arrivare fino in fondo Jabeur otterrà la qualificazione, ma il tutto è legato alle sue condizioni fisiche, poichè se l’infortunio le impedirà di giocare allora Kontaveit rientrerà in ogni caso, unendosi a Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Paula Badosa.

