Tabellone WTA Abu Dhabi 2026: Belinda Bencic a caccia del tris

Tentativo di tris per Belinda Bencic ad Abu Dhabi, nell’unico WTA 500 della stagione. La svizzera cercherà di fare suo per la terza volta in quattro anni il torneo che è nato di recente sui campi che hanno in passato ospitato una celebre esibizione a lungo solo maschile e, negli ultimi anni, diventata anche femminile. Per l’elvetica una notevole occasione dopo l’uscita al secondo turno degli Australian Open.

Nel suo lato di tabellone, con tutta l’imprevedibilità del caso, c’è la lettone Jelena Ostapenko, che potrebbe trovarsi davanti a lei ai quarti di finale. A parte lei, e la danese Clara Tauson in semifinale, le avversarie appaiono potenzialmente gestibili, ma si sa che qui le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. Miglior primo turno: Tomljanovic-Fernandez.

Nella parte bassa, invece, prova a ritrovarsi Beatriz Haddad Maia, anche se il primo turno con l’ucraina Dayana Yastremska e il secondo con la russa Ekaterina Alexandrova non depongono di certo a favore della brasiliana in questa fase. Potrebbe emergere Emma Navarro, ma anche l’americana dai quarti in poi ha un tabellone complicato.

Nessuna italiana al via: non è mai stato questo il luogo in cui le nostre giocatrici sono state tese a ritrovarsi, anche perché le varie rare partecipazioni si sono concluse sempre presto, a livello di primo o di secondo turno.

TABELLONE WTA ABU DHABI 2026

Bencic (SUI) [1]-Bye

Qualificata-Bucsa (ESP)

Krueger (USA)-Qualificata

Qualificata-Ostapenko (LAT) [7]

Tauson (DEN) [3]-Bye

Kasatkina (AUS)-Qualificata

Kessler (USA)-Pavlyuchenkova

Tomljanovic (AUS)-Fernandez (CAN) [6]

Samsonova [5]-Kenin (USA)

Tjen (IDN)-Joint (AUS)

Baptiste (USA) [WC]-Kostovic (SRB) [WC]

Bye-Navarro (USA) [4]

Badosa (ESP) [8]-Bouzas Maneiro (ESP)

Eala (PHI)-Sonmez (TUR) [WC]

Yastremska (UKR)-Haddad Maia (BRA) [PR]

Bye-Alexandrova [2]