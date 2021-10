Tennis, perché Matteo Berrettini rinuncia a Parigi-Bercy? Problemi al collo e ATP Finals

Niente Parigi-Bercy per Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 7 delle classifiche mondiali, ha annunciato il forfait per l’ultimo Masters1000 del 2021 sul cemento francese; un torneo che non gli porta evidentemente fortuna, poiché nei due anni precedenti ha incassato due sconfitte al secondo turno (primo match del suo torneo, usufruendo di un bye come testa di serie) con Jo-Wilfried Tsonga e Marcos Giron.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto il tennista numero 1 d’Italia a cancellare il suo nome dal torneo parigino? All’origine del tutto c’è un problema al collo avvertito durante il torneo di Vienna, dove è stato eliminato ai quarti di finale da Carlos Alcaraz. Matteo ha annunciato il suo lieve problema fisico con una storia su Instagram: “Negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi dal torneo. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle Atp Finals di Torino. Grazie per il continuo supporto! Ci vediamo a Torino“.

La seconda motivazione sono proprio le Finals, come spiega nelle sue parole sui social. Berrettini ha già conquistato negli scorsi giorni il diritto a presenziare a Torino con il suo sesto posto nella Race, mentre nella classifica ATP è quasi certo di mantenere il settimo posto delle classifiche mondiali: nella settimana che si conclude il 7 novembre perderà 200 punti, scendendo a quota 4568, ma per essere superato da Casper Ruud c’è bisogno che il norvegese vinca il Masters1000 francese. Il romano ha preferito dunque correre il remoto rischio di perdere una posizione nel ranking e di godersi un po’ di riposo per ricaricare le batterie in vista delle prime, storiche Finals in Italia.

Il ritiro di Matteo Berrettini da Parigi-Bercy fa però sorridere anche gli appassionati italiani. In questo modo, unitamente ai forfait di lungo corso di Rafa Nadal e Dominic Thiem, Jannik Sinner è rientrato nella cerchia dei primi otto del torneo, potendo così usufruire di un bye che lo proietta automaticamente al secondo turno del torneo francese.

