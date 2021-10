Che Matteo Berrettini fosse di fatto già sicuro di andare alle ATP Finals di Torino era cosa nota: del resto la finale di Wimbledon lo aveva messo in una posizione di sufficiente sicurezza per poter staccare il biglietto verso il Pala Alpitour. Ieri, però, la vittoria sull’australiano Alexei Popyrin nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna ha certificato l’ufficialità matematica della qualificazione.

Si tratta della sua seconda volta all’interno quello che a lungo è stato conosciuto come il Masters. Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, ai tempi, non erano riusciti ad arrivarci che una volta sola, rispettivamente nel 1975 e nel 1978: la differente organizzazione del tennis nel 1976 e, più in generale, lungo gli Anni ’70 e ’80 spiega perché Panatta non partecipò a quell’edizione del torneo di fine anno. Berrettini aveva già partecipato nel 2019, quando perse contro Novak Djokovic e Roger Federer e poi batté Dominic Thiem.

Il romano diventa dunque il primo italiano a giocare due volte le Finals, per quel che riguarda il campo maschile. In campo femminile sono state due le italiane a raggiungere tale obiettivo quando le WTA Finals erano WTA Championships. Silvia Farina ci arrivò nel 2001 e 2002, quando il format era a 16 e a eliminazione diretta (perse due volte al primo turno con Serena Williams e Jennifer Capriati), mentre Sara Errani lo raggiunse nel 2012, quando andò a un game dalla semifinale nella partita infinita contro la polacca Agnieszka Radwanska, e nel 2013. Anche Francesca Schiavone nel 2010 e Flavia Pennetta nel 2015 hanno disputato il torneo di fine anno.

Gli altri attuali qualificati per le Finals torinesi sono Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev (Russia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alexander Zverev (Germania) e Andrey Rublev (Russia). Mancano soltanto due posti da assegnare, con ancora la possibilità che Jannik Sinner riesca a far sì che gli azzurri in Piemonte diventino due.

