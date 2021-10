Dopo due anni dagli avvenimenti di Shanghai, l’ATP ha deciso di aprire un’indagine su Alexander Zverev e i suoi comportamenti di violenza nei confronti della ex fidanzata, che ha accusato il tennista tedesco per un periodo di tempo di oltre due mesi, iniziato agli US Open 2019.

“È attualmente in corso un’indagine interna sulle accuse riguardanti Alexander Zverev all’evento ATP Masters 1000 di Shanghai nel 2019 – dice il comunicato, riportato dal sito livetennis – L’ATP condanna fermamente qualsiasi forma di violenza o abuso e indagherà su tali accuse relative alla condotta in un torneo ATP”.

Zverev, attuale numero 4 del ranking mondiale, rischia ora non solo un procedimento, ma anche altri sviluppi legali dopo l’ingiunzione preliminare ottenuta dalla giustizia tedesca. L’ATP ha inoltre dichiarato che farà di più per garantire la sicurezza dei propri atleti, attraverso una strategia derivata dai rapporti stilati da un gruppo di esperti, capitanati da Chris Smart, ex ispettore capo della Metropolitan Police.

Foto: LaPresse