Continua il sogno ATP Finals di Jannik Sinner, che sconfigge l’australiano James Duckworth e accede alle semifinali del torneo ATP 250 di Sofia. Il giovane tennista italiano se la vedrà domani con il vincente del quarto tra il serbo Filip Krajinovic ed il polacco Kamil Majchrzak.

“È fantastico essere di nuovo in semifinale in questo torneo. Oggi è stata una partita durissima. Contro di lui avevo perso l’ultima volta a Toronto. Lui era in una situazione molto positiva, dopo aver vinto un Challenger e aver fatto finale settimana scorsa. Per me non è stato facile“, le prime dichiarazioni a caldo di Sinner dopo la vittoria su Duckworth per 7-6 6-4.

“È stato un match molto equilibrato. Nel secondo però sono riuscito a strappargli il servizio due volte di fila e questo mi ha dato la vittoria. Giocare qui a Sofia è molto speciale per me e sono orgoglioso di me stesso. Domani sarà una sfida durissima e cercherò di essere pronto“, spiega il nativo di San Candido.

Con questo successo, l’altoatesino classe 2001 scavalca il canadese Felix Auger-Aliassime e balza al 10° posto della Race to Torino. Jannik mette nel mirino adesso il norvegese Casper Ruud (impegnato stanotte contro Sonego ai quarti di San Diego) ed il polacco Hubert Hurkacz, distanti rispettivamente 375 e 430 punti.

