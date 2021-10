Tennis, ATP Sofia 2021: Jannik Sinner supera Duckworth e centra la semifinale

Prosegue la difesa del titolo di Jannik Sinner nel torneo ATP di Sofia. Il tennista altoatesino ha sconfitto l’australiano James Duckworth, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco, qualificandosi per la semifinale. Un successo importante anche per la corsa alle ATP Finals, con Sinner quasi obbligato a vincere sul cemento bulgaro per accorciare sui diretti rivali.

Una partita non semplice per Jannik, complice anche l’ottimo momento di forma di Duckworth, reduce dalla finale a Nur-Sultan. Sinner ha ottenuto il 76% dei punti con la prima di servizio, mentre ha sofferto maggiormente con la seconda (37%), in particolare in un primo set dove l’azzurro ha sbagliato molto.

Sinner comincia male la sfida, perdendo subito in apertura il servizio. Duckworth si porta sul 3-0, ma Jannik strappa a zero la battuta all’australiano, recuperando il break di svantaggio. Purtroppo nel game successivo tornano i problemi da fondo per l’altoatesino, che fatica a trovare il giusto ritmo e perde nuovamente il servizio. Duckworth allunga fino al 5-2, ma ancora una volta arriva la rimonta dell’azzurro, che vince tre game consecutivi (5-5). Si va al tie-break, che viene vinto dal numero 14 del mondo per 7-4.

Partenza in salita anche nel secondo set per il nativo di San Candido, con il break in apertura di Duckworth. L’australiano mantiene il vantaggio e soprattutto ha una palla del doppio break nel settimo gioco, ma sbaglia una comodissima volèe alta di rovescio. Sinner ringrazia e nel game successivo toglie la battuta a Duckworth, complice anche un doppio fallo di quest’ultimo sulla palla break. L’inerzia della partita è girata completamente, con Sinner che ottiene un altro break e chiude il set per 6-4.

In semifinale Sinner affronterà il vincente dell’ultimo quarto di finale, che metterà di fronte il serbo Filip Krajinovic ed il polacco Kamil Majchrzak. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno il francese Gael Monfils e l’americano Marcos Giron.

