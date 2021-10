Il fresco campione degli US Open, Daniil Medvedev, dopo la sua prematura uscita ad Indian Wells, torna alla competizione per disputare l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello della Parigj-Bercy, dove difende anche il titolo. Il russo si è rivolto alla stampa questa domenica da Parigi, in occasione del media day.

Di recente Medvedev ha dichiarato di voler giocare gli Australian Open, ma non ha ancora sciolto le riserve sulla sua situazione vaccinale. “Io voglio giocare – ha detto il russo – Secondo le regole, prima, si diceva che se non eri vaccinato dovevi passare una quarantena di 14 giorni. Ora, sembra che non sia più così, quindi l’accesso sembra più facile“.

Tuttavia, a precisa domanda, Medvedev non si è voluto esprimere. “Voglio chiarire che voglio mantenere segrete le mie questioni mediche, che si tratti del problema del vaccino, come una ferita alla gamba o alla testa, ovunque. Il tennis è uno sport brutale uno contro uno e qualsiasi informazione che dai al tuo avversario può andare contro di te. Se gioco in Australia, tutti sapranno se sono vaccinato o meno. Ecco perché ho detto, voglio andare, ma non dirò che mi vedrai, lo vedrai a gennaio“.

Perché pensa di essere così bravo nei campi indoor? “La cosa più importante alla fine della stagione è il mentale e il fisico. Devi essere forte, con tutti i tornei che hai già alle spalle. Io, penso di fare un ottimo lavoro in queste due aree. Inoltre, in questo tipo di campo, il servizio e il resto sono i più importanti. All’aperto, di solito ci sono più scambi, al chiuso il servizio può essere molto decisivo. Qui a Parigi il campo è molto veloce, non conosco Torino, ma anche a Londra lo era“.

Foto: LaPresse