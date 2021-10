Tennis, Classifica Montepremi 2021: quanti soldi hanno guadagnato i giocatori? Berrettini 5°, Sinner in top-10

La stagione di tennis è entrata nella sua parte conclusiva, mancano due Masters 1000 (Indian Wells e Parigi-Bercy) e altri tornei di minore caratura prima delle attesissime ATP Finals di Torino. Dopo nove intensi mesi di attività agonistica, qual è la classifica dei premi in denaro per il 2021?

A guardare tutti dall’alto in basso è naturalmente Novak Djokovic. Il serbo, capace di sfiorare il Grande Slam (ha perso la finale degli US Open dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros, Wimbledon), ha messo da parte ben 7,46 milioni di dollari (circa 6,44 milioni di euro). Sono decisamente lontani il russo Daniil Medvedev, vincitore degli US Open, con 5,66 milioni di dollari (circa 4,89 milioni di euro) e il tedesco Alexander Zverev con 3,49 milioni di dollari (circa 3,01 milioni di euro).

Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon, è ottimo quinto con 3,02 milioni di dollari (circa 2,6 milioni di euro). Il romano è giusto alle spalle del greco Stefanos Tsitsipas, quarto con 3,2 milioni di dollari (circa 2,77 milioni di euro). In top-10 anche il nostro Jannik Sinner, pienamente in corsa per qualificarsi alle ATP Finals e nono nel prize ranking con 1,6 milioni di dollari (circa 1,38 milioni di euro) con tre tornei vinti in questa stagione.

Di seguito la classifica dei premi di tennis per il 2021 (sono considerati i montepremi in singolare e in doppio). Le cifre sono espresse in dollari statunitensi, la conversione in euro è aggiornata al cambio odierno (6 ottobre 2021).

CLASSIFICA PREMI ATP TENNIS 2021 (TOP-10)

1. Novak Djokovic (Serbia) 7.464.456 dollari (6.444.904,36 euro)

2. Daniil Medvedev (Russia) 5.663.121 dollari (4.889.609,26 euro)

3. Alexander Zverev (Germania) 3.488.719 dollari (3.012.203,47 euro)

4. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.215.880 dollari (2.776.630,88 euro)

5. Matteo Berrettini (Italia) 3.019.004 dollari (2.606.645,69 euro)

6. Andrey Rublev (Russia) 2.725.390 dollari (2.353.135,70 euro)

7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1.936.075 dollari (1.671.631,29 euro)

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 1.663.871 dollari (1.436.606,96 euro)

9. Jannik Sinner (Italia) 1.602.173 dollari (1.383.336,14 euro)

10. Aslan Karatsev (Russia) 1.550.106 dollari (1.338.380,84 euro)

