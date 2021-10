Tennis, ATP San Diego 2021: Lorenzo Sonego cede nei quarti di finale a Casper Ruud

Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di San Diego. Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un successo importante per il numero dieci del mondo, che risponde a Jannik Sinner (in semifinale a Sofia) nella lotta per un piazzamento alle ATP Finals di Torino.

Sonego non ha aiutato il connazionale, complice anche una giornata non positiva al servizio. Il numero 23 del ranking mondiale ha commesso 4 doppi falli (zero quelli del norvegese), tenendo il 64% di prime in campo contro il 70 dell’avversario e vincendo il 35% dei punti con la seconda rispetto al 56% di Ruud.

Dopo tre giochi combattuti, Sonego è il primo a cedere la battuta all’avversario. Nel game successivo l’azzurro ha una possibilità di controbreak, ma non riesce a sfruttarla. Ruud, invece, prosegue nella sua striscia positiva e conquista anche il sesto e settimo gioco (doppio break di vantaggio), chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-1.

Il secondo set comincia subito in salita per Sonego, che subisce il break nel terzo gioco. Il piemontese non riesce mai ad impensierire l’avversario fino all’ottavo gioco, quando si procura due palle del controbreak. E’ un game lunghissimo, che Ruud riesce a fare suo. E’ l’ultima occasione per l’azzurro, che cede 6-4, mentre il norvegese stacca il biglietto per la semifinale dove affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.

