Superbike, GP Argentina 2021: Superpole Race e Gara-2 le grandi occasioni per Razgatlioglu per chiudere i conti

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di Argentina, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021-2022. Sul tracciato di San Juan Villicum vedremo in scena i protagonisti del Campionato dedicato alle moto derivate di serie per due gare di capitale importanza.

Si inizierà alle ore 17.00 italiane con la Superpole Race, mentre alle ore 20.00 toccherà a Gara-2. Saranno 37 i punti in palio sul tracciato argentino, per una giornata che potrebbe davvero risultare decisiva per quanto riguarda la lotta verso il titolo iridato. Dopo il brillante successo in Gara-1, disputata ieri, infatti, Toprak Razgatlioglu ha allungato a +29 punti nei confronti di Jonathan Rea, in un duello che continua a regalare grandi emozioni.

La prima manche di ieri, tuttavia, ha messo in mostra una vera e propria prova di forza del pilota turco della Yamaha, che ha dominato sin dal primo metro. Il leader della classifica generale, infatti, ha dimostrato di avere un passo nettamente superiore a tutti i rivali, sei volte campione del mondo compreso.

Starà al nordirlandese oggi provare la risposta, forse l’ultima della sua annata per provare a riaprire i conti. Toprak Razgatlioglu sembra volare sulle ali dell’entusiasmo in questo momento ed il margine inizia a farsi importante.

Se, quindi, non arriverà un messaggio chiaro da parte del portacolori della Kawasaki, il rivale turco potrebbe davvero chiudere in anticipo i conti, con il solo round indonesiano in arrivo: siamo di fronti ad uno snodo fondamentale della stagione. Chi uscirà vincitore da San Juan Villicum?

