Sonny Colbrelli ha confessato di avere vinto la Parigi-Roubaix 2021 dopo due forature e di essere arrivato al Velodromo con le ruote bucate! Il Campione d’Europa ha conquistato l’Inferno del Nord grazie a un’impresa stellare, ma questo problema tecnico impreziosisce ulteriormente le sue gesta e amplifica la caratura del suo trionfo apocalittico in una domenica caratterizzata da pioggia e fango.

Il bresciano ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, spiegando che ha vinto con i tubeless (senza camera d’aria): “Da 32 millimetri, un prototipo della Continentale neanche ancora venduto fino a ieri. Poco gonfiati: 3,4 atmosfere davanti e 3,8 dietro. Sul pavé scorrono meglio, sono confortevoli, attutiscono i colpi e sei più tranquillo. Ho fatto la volata con le ruote bucate e i tubeless mi hanno salvato“.

Il 31enne specifica: “Ho forato due volte: la prima in uno dei tratti iniziali, la seconda dentro la Foresta di Arenberg, dopo 30 secondi. Ma la schiuma che c’è nel tubeless, una sorta di mastice, ha sigillato il buco e non mi sono dovuto fermare. Il meccanico dopo l’arrivo ha misurato la pressione delle ruote: avevo 3 davanti e 2,8 dietro“. Un’innovazione tecnologica che lo ha salvato in questa Classica Monumento e senza il quale non sarebbe riuscito a giganteggiare: per una volta nella vita, Sonny Colbrelli è stato fortunato in gara e ha potuto sfoggiare tutto il suo talento.

Foto: Lapresse