Esordio per Jannik Sinner all’ATP 500 di Vienna. In una giornata che trasforma, letteralmente, la Wiener Stadthalle in una sorta di feudo italiano con ben cinque nostri portacolori in gara sui due campi, l’altoatesino debutta contro il pericoloso americano Reilly Opelka.

Tra mister 211 cm e il numero 11 del mondo non c’è alcun precedente, ma per entrambi questa è stata finora la miglior stagione. Il nativo di St. Joseph è riuscito ad arrivare fino al numero 19 del ranking nello scorso settembre, ma da allora è un po’ calato vincendo una partita sulle quattro disputate. Semifinalista al Foro Italico di Roma e finalista a Toronto, è il primo ostacolo verso quella che continua a essere una caccia alle ATP Finals di Sinner, tuttora ampiamente in corsa e con la possibilità di guadagnare punti verso Torino nei confronti del polacco Hubert Hurkacz, sconfitto due giorni fa da Andy Murray.

Il match tra Jannik Sinner e Reilly Opelka inizierà alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-OPELKA, ATP 500 VIENNA: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE

Campo Centrale (Wiener Stadthalle)

Ore 14:00 Jannik Sinner (ITA) (7)-Reilly Opelka (USA)

SINNER-OPELKA, ATP 500 VIENNA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre in chiaro)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse / Olycom