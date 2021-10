Sinner-Novak oggi, ATP Vienna: orario, tv, programma, streaming

Il tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, vedrà finire domani, giovedì 28 ottobre, gli ottavi di finale: Jannik Sinner è la testa di serie numero 7 e sfiderà la wild card austriaca Dennis Novak.

Tra i sei incontri degli ottavi di finale previsti domani in singolare è in programma anche il match tra la testa di serie numero 7, Jannik Sinner, e la wild card austriaca Dennis Novak, che sarà il secondo a partire dalle ore 14.00 sul Campo Centrale. Non ci sono precedenti tra i due.

A partire dalle ore 14.00 sarà possibile seguire gli incontri, incluso Sinner-Novak, in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Sinner-Novak.

PROGRAMMA SINNER-NOVAK ATP 500 VIENNA

Giovedì 28 ottobre

Campo Centrale

Dalle 14.00

Gael Monfils VS (8) Diego Schwartzman

A seguire

(WC) Dennis Novak VS (7) Jannik Sinner

Diretta tv su SuperTennis TV e Sky Sport Uno

Diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger