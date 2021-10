Il tabellone principale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor belga, vedrà scattare domani, mercoledì 20 ottobre, gli ottavi di finale: Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 e sfiderà Lorenzo Musetti.

Tra i quattro incontri previsti domani in singolare è in programma anche il derby tra la testa di serie numero 1, Jannik Sinner, e Lorenzo Musetti, che sarà il quarto a partire dalle ore 13.00 sul Centrale, ma che inizierà in ogni caso non prima delle ore 18.30.

A partire dalle ore 13.00 sarà possibile seguire gli incontri, incluso Sinner-Musetti, in diretta tv in chiaro su SuperTennis TV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv e Tennis TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Sinner-Musetti.

PROGRAMMA SINNER-MUSETTI ATP 250 ANVERSA

Mercoledì 20 ottobre



Campo Centrale, dalle ore 13.00

Federico Delbonis / David Vega Hernandez VS (4) Sander Gille / Joran Vliegen

Non prima delle 14.30

Arthur Rinderknech VS (8) Dusan Lajovic

Jenson Brooksby VS Botic van de Zandschulp

Non prima delle 18.30

(1) Jannik Sinner VS Lorenzo Musetti

Diretta tv su SuperTennis TV e SkySport Tennis

Diretta streaming su supertennis.tv e Tennis TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse