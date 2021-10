Serie A calcio, calendario partite di oggi: orari, programma, tv, streaming DAZN e Sky 2 ottobre

Torna anche questo fine settimana la Serie A di calcio 2021, che proporrà quest’oggi ben tre partite valide per la settima giornata del massimo campionato del Bel Paese, in cui scenderanno in campo anche due formazioni impegnate in Champions League.

Ad aprire il programma, alle ore 15, saranno Salernitana e Genoa, in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti del campionato e trasmetterà anche il derby della Mole tra Torino e Juventus delle ore 18, mentre alle 20.45 toccherà ai campioni in carica dell’Inter, opposti al Sassuolo, nel match in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su Sky Go e NOW.

PROGRAMMA SERIE A OGGI:

Serie A calcio 2021

Sabato 2 ottobre

Ore 15 Salernitana-Genoa DAZN

Ore 18 Torino-Juventus DAZN

Ore 20.45 Sassuolo-Inter DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

Foto: LaPresse