Italia-Polonia oggi, Mondiali U21 volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 2 ottobre (ore 19.00) si gioca Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaPirastu di Cagliari per affrontare i biancorossi nel primo scontro a eliminazione diretta di questa rassegna iridata di categoria. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico in Sardegna e hanno tutte le carte in regola per avere la meglio, ma non dovranno comunque sottovalutare un avversario ostico e sempre impegnativo. In palio la qualificazione alla Finale da giocare contro la vincente di Russia-Argentina.

L’Italia si affiderà al grande talento di Alessandro Michieletto (reduce dal trionfo agli Europei assoluti) affiancato dagli altri attaccanti Tommaso Rinaldi e Tommaso Stefani. Paolo Porro in cabina di regia, Nicola Cianciotta e Federico Crosato al centro, Damiano Catania il libero. La nostra Nazionale è imbattuta, con sei vittorie consecutive per 3-0. La Polonia ha invece perso contro la Russia nella seconda fase a gironi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIVB e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE MONDIALI UNDER 21 VOLLEY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 2 OTTOBRE:

19.00 Italia vs Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis, sul canale YouTube della FIVB.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Andrea Ledda