Buona gara di Luca De Aliprandini nel primo gigante della nuova stagione di sci alpino. A Soelden l’azzurro termina all’ottavo posto ad 79 centesimi dal primo (lo svizzero Marco Odermatt) e a 69 centesimi dal podio, occupato dall’austriaco Roland Leitinger (secondo a 7 centesimi dal vincitore) e dallo sloveno Zan Kranjec (terzo con un ritardo di 10 centesimi).

Dopo una prima manche terminata al decimo posto a 88 centesimi dal leader, l’argento mondiale in carica è stato autore di una prova pulita anche nella seconda discesa e, considerando anche l’avvicinamento alle gare non proprio facile per via di vari acciacchi, ha portato a casa un risultato soddisfacente.

All’arrivo, De Aliprandini esprime le sue sensazioni ai microfoni della FISI: “Il mio obiettivo è sempre stare sul podio, oggi avevo detto la top 5 ma sicuramente, per come sono andate le prime due settimane tra il dolore alla schiena e quello alla gamba sapevo di non essere al 100%. Sono arrivato ottavo, guardando il distacco non troppo lontano, e per iniziare la stagione va bene così. Ci sono almeno dieci atleti che si possono giocare la vittoria ed il podio in gara”.

Tra gli altri azzurri, grandissima prova di Simon Maurberger. Il 26enne nativo di Brunico cambia marcia nella seconda discesa (dopo una prima manche chiusa in 29ma posizione) e recupera fino al 20° posto (con il terzo miglior tempo nella seconda parte di gara). “In questa seconda manche ho fatto qualche pezzo veramente bene, soprattutto da metà muro in poi, forse potevo osare qualcosa di più su, ma va bene così. Ho perso forse troppo nella mattinata per recuperare più posizioni ma per essere la prima va bene così. Cerchiamo di migliorare di gara in gara”. Sono state queste le parole di Maurberger al traguardo.

Infine, buona anche la prestazione di Riccardo Tonetti, ultimo italiano a punti quest’oggi. L’azzurro ha concluso la prima discesa al 30° posto e ha poi recuperato 4 posizioni nella seconda parte di gara. Queste le dichiarazioni dell’italiano al termine della seconda manche: “Sono sicuramente più soddisfatto della prima, sono contento di aver avuto anche un po’ di fortuna dalla mia parte. Ci tenevo a disputare questa seconda manche visto com’era andata la prima, stavolta sono riuscito, secondo me, a fare un bel muro pagando un po’ in fondo rispetto a Maurberger ed altri”.

