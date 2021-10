Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante 2021-2022: Bassino difende il titolo, occhio a Shiffrin, Robinson e Gut-Behrami.

Ormai ci siamo. Sabato si disputerà a Solden la prima gara di gigante femminile di questa nuova stagione. Quest’anno sarà un inverno diverso rispetto agli altri visto che per la prima volta il numero di gare sarà il medesimo per ogni specialità dello sci alpino. Per quanto riguarda le gare tra le porte larghe saranno davvero tante le sciatrici di primissimo livello e la lotta per il titolo sembra più serrata che mai. In un’annata che vedrà anche gli attesissimi Giochi Olimpici di Pechino (a febbraio), andiamo a scoprire le atlete più forti di questa specialità.

Cominciamo dalle sciatrici di primissima fascia. La nostra portacolori Marta Bassino è la detentrice della sfera di Cristallo e partirà dunque come una delle più grandi favorite. L’azzurra ha ancora in mente la vittoria di dodici mesi fa proprio sulla pista inaugurale (Rettenbach) e cercherà in tutti i modi di ripetersi per iniziare al meglio la Coppa del Mondo di gigante. A fare compagnia alla nostra azzurra nella categoria delle sciatrici di maggiore talento, ci sono tre ragazze di altissimo valore, ovvero Mikaela Shiffrin, Alice Robinson e Lara Gut-Behrami. Dopo anni travagliati da diversi problemi, la statunitense è data in ottime condizioni e sembra ora pronta per tornare a vincere con continuità anche in questa disciplina. La classe 2001 neozelandese, invece, ha già dimostrato tutta la sua classe nonostante la giovane età e se ripartirà da dove aveva finito la scorsa stagione (secondo posto a Jasna e il successo a Lenzerheide) potrebbe rivelarsi la grande “rivelazione” di quest’inverno. Infine, la svizzera nata a Sorengo è la campionessa del mondo in carica e non può essere tirata fuori dal gruppo delle sciatrici più forti in questa specialità.

Subito sotto a queste quattro atlete, troviamo l’altra punta azzurra, Federica Brignone. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo di gigante della stagione 2019-2020, l’italiana classe 1990 ha perso un pò di smalto nello scorso inverno e ha terminato quinta nella classifica di specialità. Detto ciò, la qualità di certo non manca alla nativa di Milano (non a caso infatti è tuttora, insieme a Deborah Compagnoni, la sciatrice italiana più vincente in Coppa del Mondo) che vorrà sicuramente riscattarsi con un occhio di riguardo anche per i Giochi Olimpici (a 31 anni potrebbe essere per lei la sua ultima chance da protagonista). Insieme a Brignone, attenzione anche alla minaccia rappresentata da Tessa Worley. La francese ha finalmente risolto tutti i suoi problemi fisici, ha potuto svolgere una preparazione completa e ora potrebbe partire già alla grande sul suo tanto amato Rettenbach.

Infine, non ci sono da dimenticare le eventuali outsider. La svizzera Michelle Gisin è carica per dire la sua, mentre la nostra Sofia Goggia (che ha già dimostrato di potersela giocare tra le porte grandi) e la slovacca Petra Vlhova andranno a caccia di punti pesanti in ottica Coppa del Mondo generale. Nelle possibili sorprese possiamo poi trovare Katharina Liensberger e Meta Hrovat, con l’austriaca che cercherà di trovare certezze anche in questa specialità e la slovena (allenata da questa stagione da Livio Magoni) che tenterà il definitivo salto di qualità.

Sarà una stagione davvero spettacolare. Ci aspettano sicuramente grandi sorprese e la lotta per la sfera di Cristallo regalerà senza dubbi grandi emozioni.

