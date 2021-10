Laura Pirovano prova a guardare con ottimismo al suo futuro ma, dopo l’infortunio patito nella giornata di venerdì scorso, non è affatto semplice. La sciatrice trentina, infatti, deve fare i conti con il “crack” al ginocchio che ha chiuso la sua stagione agonistica, ancor prima che fosse iniziata. In queste ore, tra le altre cose, sta avvenendo l’operazione presso la clinica La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro saltato, ma la atleta classe 1997 ha voluto comunque parlare di quanto accaduto.

Il suo infortunio è avvenuto nel corso di una sessione di un allenamento sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, dove sabato prossimo, ironia della sorte, avrebbe dovuto disputare la prima gara della sua stagione. Invece, per Laura Pirovano, è arrivato questo stop quanto mai doloroso, che fa il paio con un infortunio simile, patito nel gennaio 2018 a Cortina. In quella occasione, però, era coinvolto il ginocchio destro, mentre questa volta sono saltati i legamenti di quello sinistro.

Le sue parole, rilasciate a Raisport, si dividono tra amarezza e voglia di tornare presto in pista: “L’incidente è successo durante un allenamento a Soelden, in una curva ho sentito un ‘toc’ che mi ha fatto subito capire che qualcosa si era rotto nel ginocchio. Sappiamo che sono cose che capitano, ora sono qui con le mie stampelle e non vedo l’ora di fare il tifo per le mie compagne. Lavorerò per tornare presto a gareggiare con loro”.

Nell’era dei social network, ovviamente, alla nostra portacolori sono giunti numerosi messaggi di incitamento, ai quali ha voluto rispondere con queste parole per mezzo di un post: “Una gamba diversa ma la stessa sfida. Negli ultimi due giorni sono stata travolta da tanto affetto e da belle parole, per cui lasciatemi dire…mi avete aiutato a guarire la parte più distrutta del mio corpo: il mio cuore. Grazie!”

Foto: Lapresse