Sci alpino, Dominik Paris tra Olimpiadi e il sogno Coppa del Mondo assoluta. Il calendario invita a provarci

La Coppa del Mondo di sci alpino, che prenderà il via nel weekend a Soelden, ha subito una rivoluzione nel proprio calendario, aprendo a nuovi scenari anche per l’Italia. La FIS ha finalmente deciso di equilibrare il numero di gare nelle diverse specialità ed ora al maschile tra le fila azzurre si sogna il grande colpo. Per gli uomini ci saranno 11 discese, 10 slalom, 8 giganti, 7 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre.

Una situazione che apre a nuove prospettive soprattutto per Dominik Paris, troppe volte sfavorito in passato per l’eccessiva presenza delle gare più tecniche rispetto a quelle veloci. L’altoatesino ora parte sicuramente tra i possibili candidati alla sfera di cristallo, ma servirà una straordinaria regolarità nelle 18 gare tra discesa e superG (bisogna vincere almeno una delle due coppette di specialità) e soprattutto provare a conquistare dei punti anche in gigante, disciplina alla quale Paris si è avvicinato in qualche circostanza.

L’esempio da seguire è quello di Kilde, capace di vincere la sfera di cristallo due anni fa, anche se con l’aiuto della cancellazione di molte gare per la pandemia. Certo replicare il rendimento formidabile dello scandinavo in gigante in quella stagione è praticamente impossibile, ma Dominik dovrà per forza ottenere punti in gigante e magari sfruttare anche il parallelo, dove spesso qualche sorpresa accade.

Non c’è solo il sogno Coppa del Mondo, ma questa è anche la stagione delle Olimpiadi è Paris vuole la medaglia più importante della sua carriera. In discesa e superG, come già detto in precedenza, Dominik si presenza tra gli assoluti favoriti e punta all’oro o comunque a salire per due volte sul podio.

Dominik Paris è pronto a prendersi il trono della velocità. Una stagione con grandi obiettivi, con l’accoppiata Coppa del Mondo/Olimpiadi che lo proietterebbe direttamente nella leggenda.

Foto: LaPresse