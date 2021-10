Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2021: programma, orari, tv. Calendario e streaming in chiaro

La Coppa del Mondo di sci alpino sta per tornare e nel weekend ci sarà il consueto antipasto con il gigante di Soelden. Sul ghiacciaio del Rettenbach comincia la nuova stagione e c’è davvero grande attesa in casa Italia, dove soprattutto al femminile la squadra azzurra si presenta con ambizioni molto importanti.

Nella passata stagione ci fu una strepitosa doppietta italiana con il successo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Le due sono ancora tra le principali favorite per la vittoria finale, ma la concorrenza è elevatissima, con tante rivali da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che, con la rivoluzione del calendario, può puntare alla vittoria della classifica generale proprio come le sue compagne di nazionale.

Tra gli uomini si ripropone il duello tra Marco Odermatt ed Alexis Pinturault, che potrebbe contraddistinguere tutta la stagione. Fari puntati anche su un Henrik Kristoffersen in voglia di riscatto, ma anche sul croato Filip Zubcic e sullo sloveno Zan Kranjec. Per l’Italia la miglior carta è certamente Luca De Aliprandini, argento mondiale in carica e che vorrà far subito bene sulla pista austriaca.

Di seguito il programma delle gare di Soelden, valevoli per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO SOELDEN 2021

SABATO 23 OTTOBRE

Ore 10.00 gigante femminile, prima manche

Ore 13.15 gigante femminile, seconda manche

DOMENICA 24 OTTOBRE

10.00 Gigante maschile, prima manche

13.30 Gigante maschile, seconda manche

COPPA DEL MONDO SOELDEN 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse