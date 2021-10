Rugby, Mondiali 2023: gli USA battono l’Uruguay e si avvicinano alla Francia

Va agli Stati Uniti il primo atto della sfida che assegna il posto di America 1 alla prossima Rugby World Cup 2023 in Francia. Gli USA si sono imposti di misura sull’Uruguay, ma tutto è ancora in gioco e gli americani hanno sprecato tantissimo, lasciando agli avversari uno spiraglio grandissimo cui infilarsi nel match di ritorno.

A Glendale gli USA vincono 19-16, ma tra una settimana a Montevideo dovranno dare il massimo per confermare il vantaggio e staccare il biglietto per i Mondiali. Match a due facce in Colorado, con gli Stati Uniti che vanno al riposo sul 14-3 grazie alle mete di Cam Dolan e Christian Dyer.

Non rallentano gli USA a inizio ripresa, con la terza meta firmata da Mika Kruse e match che sembra avviato sui binari di una netta e chiara vittoria. Ma qui i padroni di casa si inceppano, l’Uruguay alza il livello, accorcia dalla piazzola con Felipe Berchesi, ma soprattutto al 76’ trovano la meta con Guillermo Pujadas che fissa il punteggio finale sul 19-16.

Parlando di Francia 2023, rischia una clamorosa eliminazione il Canada, già battuto dagli USA e che sta lottando per trovare un posto nella finale per il posto di America 2. I nordamericani, infatti, hanno vinto in casa contro gli underdog del Cile, ma il successo per 22-21 non dà ai canadesi la tranquillità che si aspettavano in vista del match di ritorno in Sudamerica.

Foto: LaPresse