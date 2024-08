Basket femminile: USA a valanga sull’Australia, è ancora finale olimpica

Gli USA conquistano la finale anche nel torneo olimpico di basket femminile a Parigi 2024. Troppo forti le americane nei confronti dell’Australia, superata per 85-64 dopo una partita che ha avuto storia solo nel primo quarto. 16 i punti di Breanna Stewart e 14 quelli di Jackie Young da una parte, a malapena in doppia cifra Isobel Borlase (11), Tess Magden e Marianna Tolo (10) dall’altra.

Partenza sprint delle americane, che con Young, Stewart e Collier salgono rapidamente fino al 14-4. Le americane riescono a controllare in maniera chiara e visibile la situazione, anche se subiscono un ritorno delle australiane nel finale di quarto sotto la spinta di Whitcomb e Magden, le reali protagoniste della situazione. Dopo 10′ è 20-16.

Dalla panchina, però, esce una versione di Team USA molto più priva di scrupoli. Ci pensano Copper, Griner, Ionescu, Loyd e Wilson a spaccare in due il match, creando in quattro minuti un devastante parziale di 12-0. Il vantaggio seguita ad aumentare fino alle 19 lunghezze di vantaggio, che vengono poi anche superate grazie a una Stewart in grande serata: all’intervallo è 45-24.

A questo punto è solo e soltanto lavoro di gestione per la squadra a stelle e strisce, che nel terzo quarto supera le 20 lunghezze di vantaggio e, in più di un’occasione, si avvicina anche alle 30 per poi toccarle a 7’48” dalla fine con la transizione di Copper. In fin dei conti, è puro tempo che passa per certificare gli States come primi finalisti.

USA-AUSTRALIA 85-64

USA – Loyd 3, Plum 2, Ionescu 8, Copper 11, Gray* 5, Wilson* 10, Stewart* 16, Collier* 8, Taurasi, Young* 14, Thoomas 3, Griner 5. All. Reeve

AUSTRALIA – Melbourne* 7, Wallace 4, Talbot* 2, Madgen 10, Smith* 7, Magbegor* 2, Tolo 10, George 3, Atwell 3, Borlase 11, Jackson, Whitcomb* 5. All. Brondello