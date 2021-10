Rugby, i convocati dell’Italia per i Test Match di novembre: Bruno, Fusco e Nemer le novità 

Kieran Crowley ha annunciato pochi minuti fa la sua prima Italia. Dopo aver saltato i test match estivi, infatti, finalmente a novembre torneranno in campo gli azzurri e affronteranno la Nuova Zelanda, l’Argentina e l’Uruguay. E il neo ct neozelandese ha diramato i nomi dei convocati per affrontare gli All Blacks e le due compagini sudamericane. E ci sono delle novità.

Quattro i giovani che si affacciano per la prima volta in azzurro. In mischia in prima linea c’è Matteo Nocera, che ha già messo in mostra le sue qualità in maglia Zebre. A sorpresa convocato anche la prima linea di Treviso Ivan Nemer. In mediana, invece, esordio tra i convocati per Alessandro Fusco a numero 9. Ma il nome forse più interessante e che, sulla carta, ha più chance di esordire a novembre è quello di Pierre Bruno, l’ala delle Zebre sin qui sicuramente il migliore della sua squadra nella United Rugby Championship.

Molti i ritorni di giocatori da un po’ fuori dal giro, per infortunio o scelte tecniche. Spiccano Michele Campagnaro e Matteo Minozzi nella trequarti, mentre si rivedono Marco Fuser e Abraham Steyn in mischia. Per il resto tante conferme nella lista di 34 giocatori con cui Crowley si presenterà a novembre.

ITALIA – convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 47 caps)

Ivan NEMER (Benetton Ruby, esordiente)

Matteo NOCERA (Zebre Rugby Club, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 15 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club 37 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 33 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Terza Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps)

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 7 caps)

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 52 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 10 caps)

Centri

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele CAMPAGNARO (Colomiers, 46 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 31 caps)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 22 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 9 caps)

Foto: Ettore Griffoni – LPS