Jannik Sinner ha sprecato una ghiotta occasione per migliorare il suo ranking ATP. Il tennista italiano si è infatti trovato sul 6-3, 5-2 contro lo statunitense Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna e ha servito per il match, ma purtroppo ha subito un break letale ed è progressivamente sparito dal campo, incappando in una brutta sconfitta.

L’altoatesino sarà numero 9 al mondo da lunedì 1° novembre con 3395 punti: l’ingresso in top-10 era già sicuro da ieri sera, dopo aver demolito il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale sul cemento indoor della capitale austriaca. Il 20enne poteva però ambire all’ottavo posto in classifica se fosse riuscito a conquistare il titolo, balzando a quota 3715 punti in caso di eventuale successo in finale contro Alexander Zverev.

Purtroppo non potrà succedere e così il nostro portacolori si presenterà al Masters 1000 di Parigi-Bercy da numero 9 del pianeta, con un minimo margine nei confronti del polacco Hubert Hurkacz (3356), dell’austriaco Dominic Thiem (3315) e del canadese Felix Auger-Aliassime (3263).

Si tratta del best ranking per Jannik Sinner, il quale era stato massimo numero 11 (all’inizio di questa settimana). A precederlo non di molto Casper Ruud (3615), mentre il russo Andrey Rublev (5150) e il nostro Matteo Berrettini (4768) sono decisamente più lontani. Per la prima volta nella storia l’Italia avrà contemporaneamente due giocatori in top-10.

RANKING ATP AL 30 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 11340

2 Daniil Medvedev RUS 9540

3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930

4 Alexander Zverev GER 6980 (saranno 7180 in caso di vittoria in finale)

5 Rafael Nadal ESP 5635

6 Andrey Rublev RUS 5150

7 Matteo Berrettini ITA 4768

8 Casper Ruud NOR 3615

9 Jannik Sinner ITA 3395

10 Hubert Hurkacz POL 3356

11 Dominic Thiem AUT 3315

12 Félix Auger-Aliassime CAN 3263

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer