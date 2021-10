Programma F1, orari e tv GP Turchia 2021: palinsesto Sky e TV8 8-10 ottobre

Tutto è pronto per il Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato in una pista che lo scorso anno è tornata nel calendario in via eccezionale in seguito all’emergenza sanitaria.

L’Istanbul Park rientra nei piani della massima formula nuovamente come ‘jolly’, un appuntamento che fino all’ultimo è rimasto in bilico. Il tracciato turco ha una metratura di 5 chilometri e 338 metri, suddivisi in 14 curve.

Lewis Hamilton, primo in quel di Sochi (Russia), è il leader del Mondiale alla vigilia della trasferta in Turchia. Il britannico di Mercedes vanta 2 punti sull’olandese Max Verstappen (Red Bull) che due settimane fa è arrivato a podio nonostante lo start dal fondo dello schieramento.

Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in streaming su SkyGO e NowTV. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà in differita le qualifiche e la gara, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente su tutto quello che accadrà in quel di Istanbul.

PROGRAMMA GP TURCHIA F1

Programmazione Sky Sport F1

Venerdì 8 ottobre

Prove libere 1 ore 10.30-11.30

Prove libere 2 ore 14.00-15.00

Sabato 9 ottobre

Prove libere 3 ore 11.00-12.00

Qualifiche ore 14.00

Domenica 10 ottobre

Gara ore 14.00

Programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 09 ottobre

Ore 19.00, qualifiche, differita

Domenica 10 ottobre

Ore 17.00, gara, differita

GP TURCHIA F1 IN TV

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse