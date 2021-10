Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi a Skate Canada! Primo podio azzurro nel Grand Prix

Arriva il primo podio targato Italia al Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio di figura. I danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno infatti conquistato una meritata seconda posizione a Skate Canada, seconda tappa della competizione itinerante andata in scena questa settimana a Vancouver (British Columbia), presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno confermato la piazza già occupata dopo la rhythm dance, eseguendo un libero d’altro profilo ricevendo un grado di esecuzione elevato in tutti i nove elementi pianificati. Splendida, come sempre, la trottola d’insieme, come il geniale sollevamento stazionario combinato con rotazionale (livello 4) e tutte le difficoltà coreografiche non a chiamata. Perdendo qualcosa in termini di punti nei twizzles, assegnati non al massimo del livello, e nella serie di passi su un piede in parallelo (solo di livello 1), gli azzurri hanno comunque raccolto nel segmento 121.23 (67.02, 54.21) superando nuovamente quota 200 nel totale con 200.05.

A vincere la gara sono stati i grandi favoriti della vigilia, i padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirirer, anche oggi autori di una prestazione solida e originale valutata complessivamente 125.32 (68.86, 54.46) per 210.97. Terzi invece i pattinatori spagnoli Olivia Smart-Adrian Diaz con 115.96 (64.21, 51.75) per 192.93, nuovo record personale.

Appuntamento da dimenticare infine per i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, già clamorosamente quinti dopo la rhythm dance e settimi nella classifica finale con 106.19 (56.62, 49.67) per 178.08 a causa di una performance viziata da due sbavature, rispettivamente nei twizzles e nello sliding movement finale.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: LaPresse