Pattinaggio artistico: una straripante Kamila Valieva vince Skate Canada 2021 con il nuovo primato mondiale

Seconda gara in campo Senior, secondo record del mondo sbriciolato in meno di un mese. Non scherza Kamila Valieva, forza della natura che ha conquistato con ampio merito la prima posizione a Skate Canada 2021, tappa numero due del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura andata in scena al Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, mandando totalmente in visibilio il pubblico presente sugli spalti.

La russa seguita dal team di Eteri Tutberidze, che paga in positivo la scelta di aver conservato il programma della passata stagione interpretato sul “Bolero” di Ravel, ha fatto piazza pulita realizzando per la prima volta nella storia femminile un layout composto da un triplo axel, unico neo della performance in quanto realizzato con step out, e tre salti quadrupli, un salchow e due toeloop, rispettivamente combinati con triplo toeloop ed euler/triplo salchow, tutto rigorosamente eseguito con entrambe le braccia sopra la testa in fase di rotazione.

Impartendo lezioni di trottole, assegnate in toto di livello 4 con GOE stellare, e di pattinata (sono sue chiaramente le migliori components del lotto), atterrando inoltre altri tre tripli diversi (rittberger, lutz, flip in catena con il triplo toeloop) la fuoriclasse di Kazan ha registrato due nuovi primati mondiali, raccogliendo in scioltezza 180.89 (106.15, 74.74) nel segmento e 265.08 nel totale. E siamo soltanto fine ottobre.

La maestosità della prova di Valieva si vede anche nella differenza di punti rispetto alle avversarie. Una perfetta Elizaveta Tuktamysheva, ormai in totale stato di grazia, si è infatti posizionata al secondo posto a 33 punti di distanza dalla prima classificata con una performance votata all’attacco contraddistinta da due tripli axel, uno con doppio toeloop, ed altri cinque tripli, tra cui spicca la sequenza triplo lutz/doppio axel, con cui ha ricevuto 151.64 (80.33, 71.31) per 232.88. A firmare la tripletta per la Russia ci ha poi pensato Alena Kostornaia che, al netto di un triplo axel molto problematico, chiamato sottoruotato come il triplo lutz, grazie al vantaggio nello short è riuscita a conservare la terza piazza con 138.96 (71.07, 67.89) per 214.54.

Tra le protagoniste della giornata impossibile non citare la nipponica Mai Mihara, quarta dopo un libero da capogiro valutato 142.12 (76.83, 65.29) per 210.01. Non ingrana invece la compagna di squadra Wakaba Higuchi, pattinatrice talentuosa (oggi un buon triplo axel per lei) quanto altalenante, sesta con 135.86 (68.15, 67.71) 205.27 alle spalle di Alysa Liu, quinta con 132.90 (66.51, 67.39) per 206.53.

La prossima tappa del circuito ISU Grand Prix si svolgerà in Italia, al PalaVela di Torino, dal 4 al 7 novembre.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: LaPresse