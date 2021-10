Sono molteplici gli spunti d’interesse che si prospettano in vista di Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in programma dal 29 al 31 ottobre presso la Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Montrèal.

La gara più attesa sarà, per diverse ragioni, quella individuale femminile, dove ci sarà l’esordio nel circuito Senior della fuoriclasse russa Kamila Valieva, reduce dal debutto stagionale al Finlandia Trophy in cui ha polverizzato due record fissando il nuovo totale di 249.24. Sul ghiaccio canadese il talento di Eteri Tutberidze proverà a migliorare ulteriormente le sue prestazioni cercando di atterrare in maniera corretta il triplo axel, elemento che, inserito nello short e nel libero insieme a tre quadrupli (un salchow e due toeloop), potrebbe rivelarsi l’arma micidiale e vincente per sbaragliare la concorrenza in tutte le competizioni.

Curiosità inoltre per Alena Kostornaia, atleta che piano piano sta tornando quella che abbiamo imparato a conoscere prima della difficile transizione temporanea da Plushenko. Sarà un momento importante per la moscovita, in quanto presenterà un po’ a sorpresa due nuovi programmi, “New York, New York” per lo short e “Lovely” di Billie Eilish, montato in realtà da diverso tempo ma mai performato in gara. Da non sottovalutare inoltre la veterana Elizaveta Tuktamysheva, in forma smagliante e pronta a dare fastidio come al solito.

E a proposito di outsider in questo appuntamento valuteremo di che pasta è fatta realmente Wakaba Higuchi, di fatto l’unica (con una Kihira fuori forma e forse fuori dai giochi) pattinatrice non russa che può almeno tentare a mettere il bastone tra le ruote alle personalità di vertice. Da menzionare poi la statunitense Alysa Liu, anche lei debuttante nella serie della massima categoria con la giusta condizione per puntare in alto, e la sudcoreana Haein Lee, già protagonista in categoria Junior con programmi di rilevante bellezza.

Più tenue la situazione in campo maschile, dove tornerà immediatamente Nathan Chen, chiamato al riscatto dopo la clamorosa terza posizione di Skate America con cui ha spezzato la catena di continuità iniziata nel 2018. A fronteggiare l’ira sportiva dello statunitense ci penseranno il compagno di squadra Jason Brown, il padrone di casa Keegan Messing e una competitiva compagine russa composta da Evgeni Semenenko, Makar Ignatov e Alexander Samarin, tutti e tre però con tanto da dimostrare dopo un inizio di annata sportiva non indimenticabile.

Nelle coppie a partire con i favori del pronostico saranno, chiaramente, i Vice Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, pronti ad alzare ancora l’asticella dopo un positivo Asian Open. Presenti inoltre i russi Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin, i quali daranno sfoggio di una padronanza tecnica mostruosa con alcuni dettagli che faranno discutere. Curiosità poi per la sfida tutta canadese tra Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro e Vanessa James-Erica Radford, utile per capire le dinamiche interne in previsione dei prossimi mesi.

Rimanendo in Canada, a Piper Gilles-Paul Poirier spetterà il compito di confermare le previsioni della vigilia conquistando un primo posto nella danza che, in senso gerarchico, sembra quasi certo. In tal senso sarà davvero fondamentale assistere alla performance degli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali dovranno essere in grado di rimanere più in scia possibile dei diretti avversari, e i presupposti ci sono tutti. In lizza per il gradino più basso del podio figurano infine i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, seguiti poi da Olivia Smart-Adrian Diaz, già quarti la settimana scorsa a Las Vegas.

Foto: LaPresse