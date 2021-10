Pattinaggio artistico, Skate America 2021: Tarasova-Morozov avanti nello short delle coppie, secondi Boikova-Kozlovskii

Ancora uno short program da urlo per Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. La coppia russa infatti, seguendo l’andamento della pre season, si è portata al comando della classifica al termine del primo segmento a Skate America 2021, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso l’Orleans Arena di Las Vegas, in Nevada.

Gli atleti sono andati vicini al loro primato personale ottenendo in modo netto sia il miglior tecnico che il miglior riscontro sulle componenti del programma, inaugurando la performance con il salto in parallelo, un triplo toeloop eseguito molto vicino e con un ottimo unisono, proseguendo poi con il triplo twist, piatto forte della casa chiamato di livello 4, per poi passare al sollevamento del gruppo 4 (livello 4) e a un sontuoso triplo rittberger lanciato, realizzato con una elevazione impressionante e ampia parabola, portando poi a termine la prova con la spirale, anticipata da un’entrata creativa, con la trottola side by side e con la sequenza di passi, unico elemento chiamato di livello 3.

Confermando dunque di trovarsi ampiamente a proprio agio nelle musiche ariose di “W.E“, i pattinatori seguiti da Maxim Trankov e, da questa stagione, anche dal guru del singolo femminile Eteri Tutberidze, hanno scavalcato quota 80, raccogliendo 80.36 (43.27, 37.09), distanziando di cinque unità i compagni di squadra Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, apparsi comunque in crescita con una prova pulita valutata 75.43 (40.17, 35.26) e rallentata esclusivamente da un triplo salchow andato a buon fine ma senza unisono e dalla spirale di livello 2, due fattori da sommare a un giudizio inferiore di due punti sulle components.

Da segnalare infine l’ulteriore splendida gara dei nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, piazzatisi al terzo posto provvisorio concedendosi il lusso di conquistare solo 3 lunghezze in meno degli attuali secondi classificati spazzando via gli avversari statunitensi con un programma al di sopra dei 70 punti, ovvero 72.63 (38.77, 33.86), viziato solo dal triplo toeloop in parallelo, redarguito con la chiamata sul quarto.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse