Pattinaggio artistico, Skate America 2021: nelle coppie attesa per lo scontro tra Boikova-Kozlovskii e Tarasova-Morozov

Sarà una sfida divisa in due sezioni quelle delle coppie d’artistico in occasione di Skate America 2021, la prima tappa del circuito ISU Grand Prix in programma a Las Vegas questo weekend, precisamente dal 22 al 24 ottobre.

Sì perché, guardando i partecipanti, appare chiaro come la battaglia per la vittoria sarà essenzialmente tra Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov e Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, entrambi di bandiera russa, entrambi motivati a spingere l’acceleratore tenendo il passo dei compagni di squadra nonché Campioni Mondiali in carica Mishina-Galliamov.

In particolare Tarasova-Morozov, migliorati nella tecnica degli elementi di salto grazie al lavoro con Eteri Tutberidze, dovranno dimostrare una volta per tutte continuità nei due segmenti, fattore fino a questo momento latitante che ha spesso causato dei rallentamenti importanti. Per Boikova-Kozlovskii invece la missione sarà alzare l’asticella, provando a realizzare anche loro la più che proficua combinazione con due salti tripli in parallelo, ovvero triplo salchow/euler/triplo salchow, mancata ai test skate di Chelyabinsk.

Attesissimi e in lizza per il terzo posto (salvo clamorosi risvolti) anche i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, apparsi in forma smagliante all’Autmun Classic International dove hanno scavalcato quota 200 nel totale raccogliendo 204.06. Curiosità infine per i russi debuttanti nella competizione itinerante della massima categoria Alina Pepeleva-Roman Pleshkov e per la squadra statunitense, con focus su Alexia Knierim-Brandon Frazier, i quali si sono ben distinti la scorsa stagione, e Jessica Calalang-Brian Johnson, finalmente liberi dopo il calvario della questione doping, risolta nel migliore dei modi.

Foto: LaPresse