Ancora una settimana e la stagione di pattinaggio artistico entrerà, finalmente, nel vivo con l’inizio del circuito ISU Grand Prix, in partenza come di consueto con Skate America, in programma a Las Vegas dal 22 al 24 ottobre. Tuttavia tanti saranno i protagonisti di primo piano impegnati questo fine weekend nelle ultime due gare di rilievo della preseason, il Budapest Trophy, pianificato nella Capitale ungherese dal 14 al 17 ottobre, e l’Asian Open, in scena a Pechino (Cina) il 14 e il 15.

Nella competizione europea ritroveremo, tra i vari protagonisti, l’azzurro Matteo Rizzo, reduce dall’esordio a due facce del Finlandia Trophy, in cui ha centrato la sesta piazza vincendo il segmento più lungo ma pagando dazio nello short, realizzato con molteplici errori. Per questo motivo l’obiettivo per il gioiellino stanziato nuovamente a Bergamo sarà, senza dubbio, quello di pattinare due prestazioni pulite, in modo da fronteggiare una concorrenza composta principalmente da due avversari quotati, i russi Dimitri Aliev e Alexander Samarin.

In campo femminile i fari saranno invece tutti puntati sulla detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova, la quale potrà testare le sue condizioni di forma dopo un’estate oltremodo tormentata da un infortunio al piede. Il fenomeno russo di casa Tutberidze, a maggior ragione, dovrà dunque prestare particolare attenzione alla compagna di squadra Maiia Khrohmykh, anche lei come Valieva e Usacheva alla prima stagione tra le Senior e pronta a mettere il bastone tra le ruote alle colleghe più quotate. Da menzionare inoltre la partecipazione della coppia italiana formata da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, alle prese con una gara alla portata.

La rassegna cinese, inserita nelle Challenger Series, rasenta invece il grottesco, in quanto è considerata a tutti gli effetti come test olimpico ma con un parterre di partecipanti ridotto ai minimi termini, causa molteplici defezioni avvenute nelle ultime settimane. La categoria più “popolata”, salvo rimaneggiamenti dell’ultimo secondo, è quella maschile, dove sarà della partita il Vice Campione Mondiale giapponese, Yuma Kagiyama, oltre che l’outisder Shun Sato, il padrone di casa Bojang Jin, e il sudcoreano Junhwan Cha. Kaori Sakamoto e Mai Mihara saranno le osservate speciali tra le femmine.

Ma la presenza più importante del lotto è rappresentata dai Campionissimi Wenjing-Sui Cong Han che, ironia della sorte, cominceranno proprio dal ghiaccio dell’imponente Capital Indoor Stadium di Pechino la loro rincorsa verso l’oro olimpico. Un obiettivo concreto che i pattinatori tenteranno di raggiungere rispolverando il magico programma libero della stagione 2016-2017, interpretato sulle note di “Bridge Over Troubled Water” di John Legend. Da segnare infine il debutto della seconda coppia cinese formata da Cheng Peng-Yang Jin. Di seguito i due programmi degli eventi.

BUDAPEST TROPHY 2021: IL PROGRAMMA

Giovedì 14 ottobre

15:05 Short program individuale maschile

18:35 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Venerdì 15 ottobre

15:10 Free program individuale maschile

18:35 Free dance danza sul ghiaccio

Sabato 16 ottobre

17:03 Short program individuale femminile

20:26 Short program coppie d’artistico

Domenica 17 ottobre

14:25 Free program individuale femminile

18:48 Free program coppie d’artitico

ASIAN OPEN TROPHY 2021: IL PROGRAMMA (ORARIO ITALIANO)

Giovedì 14 ottobre

9:30-9:50 Rhythm dance danza sul ghiaccio

10:20-11:30 Short program individuale femminile

12:00-12:30 Short program coppie

13:00-14:25 Short program individuale maschile

Venerdì 15 ottobre

8:30-8:55 Free danza sul ghiaccio

9:20-10:45 Free program individuale femminile

11:15-11:55 Free program coppie

12:20-14:00 Free program individuale maschile

Foto: LaPresse