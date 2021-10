Una Parigi-Roubaix 2021 dal sogno all’Inferno. Gianni Moscon da anni era atteso al top sulle pietre francesi e oggi ha davvero sfiorato il colpaccio: il trentino infatti, andato in fuga sin dalla prima ora di gara, era riuscito a staccare tutti i rivali all’attacco, viaggiando in solitaria con oltre un minuto di margine sui big in rimonta. Purtroppo però la sfortuna, con una foratura ed una caduta, si è messa contro l’uomo della Ineos Grenadiers.

In ogni caso una quarta piazza tutt’altro che da buttare: “Questa è una delle gare più belle. Ho provato ad attaccare da lontano, ho dato tutto. Ho avuto un po’ di sfortuna con quella foratura, poi ero un po’ al limite. Quando sei al limite commetti errori e io sono caduto. Non ho perso molto, ma quando sono venuti da dietro non avevo le gambe. Ci ho provato, è il quarto posto, e ci riproveremo la prossima volta”.

Sulle possibilità di vittoria senza sfortuna: “Chissà. Non si può dire e la gara è andata così. Ho provato a giocare le mie carte, attaccando da lontano. Ora aspetto solo un po’ di riposo e il prossimo obiettivo. Sabato prossimo abbiamo il Lombardia quindi chissà”.

Foto: Lapresse