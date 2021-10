Pallanuoto, Euro Cup 2021-2022: sorteggio duro per le tre italiane ai quarti di finale

Il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale di Euro Cup 2021-2022 di pallanuoto è stato abbastanza duro per le tre squadre italiane coinvolte, con Ortigia e Telimar Palermo che hanno superato i due turni di qualificazione ed il Savona retrocesso dalle qualificazioni della Champions League.

Le quattro migliori squadre delle qualificazioni all’Euro Cup e le quattro perdenti del terzo turno di qualificazione alla Champions League sono state accoppiate nei quarti di finale: tre italiane, due ungheresi, due spagnoli ed una croata sono le formazioni ancora in lizza.

Il sorteggio ha dato vita a duelli interessanti: il Sabadell affronterà il Savona, che ha mancato di poco il passaggio in Champions League, l’Ortigia incontrerà i detentori del titolo dello Szolnoki, il Palermo farà visita al Mladost mercoledì prossimo, infine lo scontro tra Barcellona e BVSC Zuglo promette spettacolo.

Euro Cup, quarti di finale

Date: 27 ottobre e 10 novembre

Andata

Astralpool Sabadell (ESP) vs RN Savona (ITA)

CC Ortigia (ITA) vs Szolnoki Dozsa (HUN)

HAVK Mladost Zagreb (CRO) vs Telimar Palermo (ITA)

CN Barcelona (ESP) vs BVSC Zuglo (HUN)

Ritorno

RN Savona (ITA) vs Astralpool Sabadell (ESP)

Szolnoki Dozsa (HUN) vs CC Ortigia (ITA)

Telimar Palermo (ITA) vs HAVK Mladost Zagreb (CRO)

BVSC Zuglo (HUN vs CN Barcelona (ESP)

Foto: LM-LPS/Luigi Mariani