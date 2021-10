Pallanuoto, Euro Cup 2021-2022: Mladost-Telimar Palermo 7-11. I siciliani ipotecano le semifinali!

Arriva una roboante vittoria esterna per il Telimar Palermo nel match d’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup 2021-2022 di pallanuoto: i siciliani hanno vinto in trasferta contro i croati del Mladost Zagabria per 7-11. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 10 novembre in Sicilia.

Avvio di gara di marca palermitana, così il primo quarto si chiude sul 2-4 per il Telimar, poi il Mladost chiude il gap ma il Palermo torna a condurre arrivando a metà gara sul 5-7. Nella terza frazione i siciliani chiudono i conti portandosi sul 5-9, infine nell’ultimo quarto mantengono il +4 fino al 7-11 conclusivo.

Si registrano ben sette giocatori di movimento del Telimar sul tabellino marcatori: doppiette di Del Basso, Vlahovic, Marziali ed Irving, marcature singole di Occhione, Lo Cascio e Basic. Numerose le espulsione fischiate: nove contro i croati, dodici contro i siciliani. Irving trasforma un rigore.

Con questo successo il Telimar Palermo può guardare con grandissima serenità alla gara di ritorno che vale la qualificazione alle semifinali dell’Euro Cup 2021-2022 di pallanuoto: per ottenere il passaggio del turno sarà sufficiente perdere in casa con non più di tre gol di scarto.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro