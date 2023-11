Pallanuoto, Savona agli ottavi di Euro Cup. Telimar spalle al muro, all’Ortigia serve un miracolo

La quinta giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile sancisce la qualificazione aritmetica agli ottavi per il Savona, mentre il Telimar dovrà vincere nei tempi regolamentari l’ultima sfida per passare il turno, infine l’Ortigia, dopo aver perso il derby contro il Trieste, già eliminato, dovrà vincere in trasferta con 6 gol di scarto nel prossimo turno per centrare il secondo posto.

Nel Gruppo B il Savona piega per 16-13 i detentori magiari del Vasas, scavalca proprio gli ungheresi al primo posto e centra la qualificazione aritmetica agli ottavi: nell’ultima giornata i liguri per centrare il primo posto dovranno strappare almeno un punto in casa dell’altra compagine magiara dell’Honved per confermare il primato.

Nel Gruppo A il Telimar cade per 13-11 in casa dei croati del Solaris, fanalino di coda, e così resta a -1 dai francesi del Tourcoing, battuti ieri in casa dal Barcelona, ormai certo del primo posto nel girone: i siciliani dovranno vincere nei tempi regolamentari in casa contro i transalpini nell’ultima giornata per arpionare il secondo posto.

Nel Gruppo D il Trieste, già eliminato, passa per 11-14 nel derby tricolore giocato in casa dell’Ortigia, inguaiando anche gli aretusei, che ora nell’ultima giornata dovranno vincere in casa dei montenegrini del Primorac con sei reti di margine per arpionare il secondo posto ribaltando il 9-14 subito in casa all’andata.

EURO CUP 2023-2024

Risultati 5a giornata – Giovedì 23 novembre

Gruppo A

Tourcoing (FRA) v Barcelona (ESP) 9-13

Solaris (CRO) v Telimar (ITA) 13-11

Classifica: Barcelona 12, Tourcoing 7, Telimar 6, Solaris 5.

Gruppo B

Apollon (GRE) v Honved (HUN) 10-11

Savona (ITA) v Vasas (HUN) 16-13

Classifica: Savona 12, Vasas 10, Honved 8, Apollon 0.

Gruppo C

BVSC Zuglo (HUN) v Sabac (SRB) 11-9

Waspo 98 (GER) v Primorje (CRO) 10-16

Classifica: BVSC Zuglo 12, Primorje 9, Sabac 6, Waspo 98 3.

Gruppo D

Ortigia (ITA) v Trieste (ITA) 11-14

Panionios (GRE) v Primorac (MNE) 8-5

Classifica: Panionios 11, Primorac 9, Ortigia 6, Trieste 4.

Foto LiveMedia/Danilo Vigo