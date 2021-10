NFL 2021-2022 (7a settimana): Cardinals ancora imbattuti, vincono Buccaneers e Packers, nella AFC Bengals e Titans stendono Ravens e Chiefs

La settima settimana della NFL 2021-2022 regala il solito grande spettacolo ma, anche, partite che lanciano messaggi importanti. Nella AFC, infatti, i Tennessee Titans demoliscono i Kansas City Chiefs, mentre i Cincinnati Bengals passeggiano in casa dei Baltimore Ravens. Nella NFC gli Arizona Cardinals proseguono nel loro percorso netto (seconda volta nella loro storia che salgono sul 7-0) ma alle loro spalle non accennano a rallentare i Tampa Bay Buccaneers, i Green Bay Packers ed i Los Angeles Rams. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 7.

I MATCH DELLA SETTIMA SETTIMANA

Tennessee Titans (5-2) – Kansas City Chiefs (3-4) 27-3: doveva essere il grande match del weekend nella AFC, si risolve in un “massacro” per i Chiefs, che nel quarto periodo perdono anche Mahomes per una commozione cerebrale. La partita, sostanzialmente, non ha storia. I Titans approfittano degli errori di Kansas City e dominano su corsa con il solito Henry da 86 yds e con AJ Brown su ricezione con 133 yds e una meta. Tutto troppo facile e sfida conclusa già nel primo tempo, chiuso 27-0. Kansas City nulla in difesa rimane irriconoscibile anche in attacco.

Cleveland Browns (4-3) – Denver Broncos (3-4) 17-14: i padroni di casa si presentano falcidiati dagli infortuni a questo duello interno alla AFC, ma il cuore dei Browns va oltre l’ostacolo. Keenum chiude con 199 yds e una meta, ma chi esplode è il RB Johnson che domina con 146 yds e un td. Nel primo quarto D’Ernest corre per la meta del 7-0, quindi McLaughlin segna il field goal del 10-0. Il punteggio rimane fermo fino all’intervallo. Ad inizio ripresa Gordon corre in end-zone per il 7-10, ma Keenum lancia per Stanton ed è 17-7. Nel quarto periodo i Broncos ci provano, accorciano con Bridgewater che lancia per Williams per il 14-17, ma Cleveland gestisce bene con le corse di Johnson il cronometro e porta a casa un successo pesantissimo.

Baltimore Ravens (5-2) – Cincinnati Bengals (5-2) 17-41: l’altra grande sfida nella AFC vede un sontuoso Burrow in casa di Lamar Jackson. Un dominio assoluto con 416 yds, 3 mete e un intercetto con il Chase che straripa con 201 yds su ricezione e un td. I Ravens nulla possono contro i Bengals. Su corsa c’è il solo Jackson a produrre qualcosa (88 yds) e, se Baltimore non corre, non gira l’attacco. Dopo il 13-10 di metà partita, gran finale di Cincy che centra 4 mete nella ripresa e vola in vetta alla AFC North con il successo più netto della propria storia contro Baltimore.

Negli altri match i Green Bay Packers (6-1) hanno la meglio per 24-10 sul Washington Football Team (2-5) mettendo in mostra una difesa solida, ma un attacco che deve ancora trovare la giusta fluidità. Ad ogni modo Rodgers lancia per 274 yds e 3 mete e i Packers continuano la corsa solitaria in vetta alla NFC North.

I Tampa Bay Buccaneers (6-1) distruggono i Chicago Bears (3-4) con il punteggio di 38-3 e la solita clamorosa prestazione di Brady che lancia per 4 mete ed è il primo QB della storia a valicare quota 600 td. Dall’altra parte Fields chiude con ben 3 intercetti. Gli Arizona Cardinals (7-0) non hanno pietà degli Houston Texans (1-6) per 31-5 e rimangono imbattuti. Tutto troppo facile per Murray e compagni che sembrano davvero impeccabili sui due lati del campo.

In un match interno alla NFC, i Los Angeles Rams (6-1) non brillano, ma piegano 28-19 i Detroit Lions (0-7) con il solito ottimo Stafford che, per la prima volta contro la sua ex squadra, pennella per 334 yds e 3 mete, mentre Kupp è come sempre imprendibile, ricevendo per 156 yds e 2 td.

I San Francisco 49ers (2-4) proseguono nel loro anno tribolato e soccombono in casa 18-30 contro gli Indianapolis Colts (3-4). I Las Vegas Raiders (5-2) continuano a correre e piegano 33-22 i Philadelphia Eagles (2-5). I New York Giants (2-5) stendono 25-3 i Carolina Panthers (3-4) con Jones che lancia per 203 yds e 1 td. In un match della AFC East, i New England Patriots (3-4) umiliano 54-13 i New York Jets (1-5) in una sfida davvero senza storia, con Jones da 307 yds e 2 mete, e Harris che corre per 106 con 2 td, infine i Miami Dolphins (1-6) vengono beffati allo scadere 28-30 dagli Atlanta Falcons (3-3).

L’ultimo match del turno sarà il Monday Night di questa notte tra Seattle Seahawks (2-4) e New Orleans Saints (3-2). Team in bye week: Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars.

Foto: Lapresse